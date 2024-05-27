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  • Реакция КДК на грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Реакция КДК на грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

27 мая 2024, 22:50
30

Глава КДК РФС Артур Григорьянц оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

  • Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

– Не все болельщики понимают, почему КДК РФС не может рассмотреть удар Максименко в пах Матиасу Пересу.

– Эпизоду была дана оценка главным судьей, который вынес предупреждение футболисту «Спартака». КДК РФС не вправе рассматривать подобные моменты, поскольку судья дал оценку действию игрока на футбольном поле.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр
Комментарии (30)
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Alex Flash
1716840992
you are for porter а ногой в фейс не слабо.когда уже тебе не светит
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ягуар1979
1716843454
вот он фк тушино во всей красе народники епты)))
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JIEGEHDA
1716845057
Сказка про " КДК КАК ОБЫЧНО ГАЗПРОМ КУПИЛИ ЗЕНИТУ ПОМОГЛИ И ТД " БЫЛА?
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BAIv
1716845870
Клоуны!!! То дают дискву за слова, а тут явный косяк судьи и опрадывают свиную, грязную, навозную игру!!!
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Play
1716866782
То есть, про то, что игрок Оренбурга сначала шипами в грудь засадил, когда вратарь уже зафиксировал мяч, об этом никто не говорит, это нормально.
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subbotaspartak
1716866881
Тебе летят ногами в грудь... это чисто
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ilichkadr
1716874671
"Эпизоду была дана оценка главным судьей, который вынес предупреждение футболисту «Спартака». Работа с судьями дает свои плоды. Ну, всё, занавес.............
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Nitup
1716876513
Смотрите-ка, как путинбургские педро раскрыли свои голубые задние проходы! Прямо щас заглотят...
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alefreddy
1716877799
адекватная реакция красная игроку въехавшему во вратаря
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Sergey--google
1716894014
Все правильно Саша сделал! Надо было еще встать и запинать. А то совсем оборзели. Пользуются тем, что вратари нежными стали, как у коней, вот и ломают их. Тут кто заслужил КК так это оренбуржец
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