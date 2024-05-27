Реакция КДК на грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

– Не все болельщики понимают, почему КДК РФС не может рассмотреть удар Максименко в пах Матиасу Пересу.

– Эпизоду была дана оценка главным судьей, который вынес предупреждение футболисту «Спартака». КДК РФС не вправе рассматривать подобные моменты, поскольку судья дал оценку действию игрока на футбольном поле.

Игрок всю карьеру проводит в «Спартаке».

В поле матч «Оренбург» – «Спартак» судил ростовчанин Сергей Иванов.

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