Реакция КДК на грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).
- Голкипер ударил соперника кулаком в пах.
– Не все болельщики понимают, почему КДК РФС не может рассмотреть удар Максименко в пах Матиасу Пересу.
– Эпизоду была дана оценка главным судьей, который вынес предупреждение футболисту «Спартака». КДК РФС не вправе рассматривать подобные моменты, поскольку судья дал оценку действию игрока на футбольном поле.
- Игрок всю карьеру проводит в «Спартаке».
- В поле матч «Оренбург» – «Спартак» судил ростовчанин Сергей Иванов.
В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?
Источник: «Матч ТВ»