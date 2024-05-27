Тренер «Зенита» пригласит Малкома обратно

Вильям, тренер «Зенита», не против вернуть в клуб нападающего Малкома.

«Зенит» продал бразильца летом за 60 миллионов евро.

– «Зениту» не хватает Малкома?

– Конечно, он был главной фигурой, было тяжело перестроиться без него. Этот игрок решал много моментов. Поэтому мы начали перестройку после зимней паузы, приобрели Артура, Педро. Мы смогли вернуться на ту систему. Но из‑за травм пришлось играть по‑другому, и, к счастью, это принесло результат. Эта работа тренера, ты всегда должен исправлять потери.

– Вы поддерживаете связь?

– Да, постоянно. Сейчас 8 июня пойду на день рождения его сына.

– Может, стоит позвать его обратно в «Зенит»?

– Обязательно позову. Не знаю, приедет он или нет, но я позову.