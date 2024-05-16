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    • Выход «Зенита» в суперфинал, трансферный бан «Рубина», футболистам «Енисея» грозит тюрьма и другие новости

    Выход «Зенита» в суперфинал, трансферный бан «Рубина», футболистам «Енисея» грозит тюрьма и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    andr45
    1715841709
    15.05.2024 в полуфинале мерины проиграли б...мжам) Что же думает об этом БОМБАРДИР 16.05.2024? Лисакович – о проходе «Спартака»: «Мы уже в истории»  Заявление «Спартака» после вылета от «Балтики»  Червиченко объяснил вылет «Спартака» от «Балтики»  Бубнов высказался о матче «Балтика» – «Спартак» и оценил сезон для красно-белых  Зиньковский не согласился, что вылет «Спартака» из Кубка – провал  Маслов ответил, провалил ли «Спартак» этот сезон  Зобнин прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики» Реакция Заремы на вылет «Спартака» из Фонбет Кубка России 4 11Аршавин высказался о поражении «Спартака» от «Балтики»  Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Спартаком» 
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