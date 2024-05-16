Выход «Зенита» в суперфинал, трансферный бан «Рубина», футболистам «Енисея» грозит тюрьма и другие новости

«Выиграем у них»: Козлов из «Балтики» ответил, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка.

«Какой, ***, «Зенит»?!»: Латышонок грубо ответил на вопрос о следующем кубковом сопернике для «Балтики».

Слишкович объяснил, почему усадил Зиньковского в запас.

«Краснодар» сделал предложение о покупке Джона Кеннеди.

Фанат «Динамо» подарит «Ростову» тонну самогона в случае непроигрыша команды «Зениту».

Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая.

Судья Лапочкин подробно рассказал, за что получил 10-летний бан от УЕФА.

«Чуть ли не налом»: Полоз получил от «Торпедо» за расторжение контракта 12 миллионов рублей.

Во Второй лиге забили один из быстрейших голов в истории футбола.

Игрокам «Енисея» Тихонова грозят уголовные дела за хулиганство.

Россиянин – лучший ассистент сезона-2023/24 в мире.

Тороп разбил лицо в матче с «Зенитом», его заменили на 19-летнего дебютанта Шайхутдинова.

ФИФА наложила трансферный бан на «Рубин» до 2026 года («РБ Спорт»).

Фонбет Кубок России. «Зенит» прошел ЦСКА в серии пенальти и сыграет с «Балтикой» за трофей.

Стал известен диагноз Торопа.