«Чуть ли не налом»: Полоз получил от «Торпедо» за расторжение контракта 12 миллионов рублей

Стали известны подробности расторжения контракта форварда Дмитрия Полоза с «Торпедо».
«Черно-белые хотели отдать форварду три зарплаты, тот на это, разумеется, не согласился. В итоге, по моим данным, сошлись на 12 миллионах рублей. Чуть ли не налом ему заплатили.
Кстати говоря, зарплата Полоза во многом зависела от количества проведенного на поле времени. Поэтому больше упираться в финансовых вопросах ему смысла не было, как и оставаться в команде.
А так хорошо заработал. В качестве подъема ему дали 10 миллионов + там еще были агентские. А еще приличная зарплата. А еще и неустойка», – сообщил инсайдер Сергей Ильев.
- Полоз был в «Торпедо» с июля 2023 года.
- Он провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Контракт с форвардом был рассчитан до лета 2025-го.