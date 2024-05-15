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    • «Чуть ли не налом»: Полоз получил от «Торпедо» за расторжение контракта 12 миллионов рублей

    «Чуть ли не налом»: Полоз получил от «Торпедо» за расторжение контракта 12 миллионов рублей

    Стали известны подробности расторжения контракта форварда Дмитрия Полоза с «Торпедо».

    «Черно-белые хотели отдать форварду три зарплаты, тот на это, разумеется, не согласился. В итоге, по моим данным, сошлись на 12 миллионах рублей. Чуть ли не налом ему заплатили.

    Кстати говоря, зарплата Полоза во многом зависела от количества проведенного на поле времени. Поэтому больше упираться в финансовых вопросах ему смысла не было, как и оставаться в команде.

    А так хорошо заработал. В качестве подъема ему дали 10 миллионов + там еще были агентские. А еще приличная зарплата. А еще и неустойка», – сообщил инсайдер Сергей Ильев.

    • Полоз был в «Торпедо» с июля 2023 года.
    • Он провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Контракт с форвардом был рассчитан до лета 2025-го.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1715785042
    Нормально, месячишку можно жить (после уплаты налогов, разумеется).
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    TIMOTHY
    1715786208
    За что такое и когда закончится!?
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    DVOK68
    1715787443
    "Там ещё проценты были"...(с) Брат 2 ))
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