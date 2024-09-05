Экс-игрок сборной России будет выступать в любительском клубе без контракта и зарплаты

Директор любительского клуба «Красное Знамя» из Ногинска Евгений Лукьянов рассказал о переходе в команду экс-нападающего сборной России Дмитрия Полоза.

«Это правда, что Дмитрий Полоз будет играть в нашей команде. Все документы к его заявке готовы, ждем от Федерации футбола московской области, когда они поставят галочку – и тогда он появится на сайте ФФМО в составе нашей команды.

Дмитрий не подписывал с нами контракт, потому что у нашего клуба любительский статус, люди играют без контрактов. Что касается его зарплаты, она также не предусмотрена, в нашей команде есть только премии за победы. В принципе, для всех футболистов они предусмотрены.

Так как инвестор нашей команды любит делать сюрпризы для болельщиков нашей команды, клуб приглашает звезд российского футбола. К тому же, сейчас нам предстоят стыковые матчи с обладателями Кубка Москвы за право участия в чемпионате России среди любительских клубов, который пройдет в ноябре в Сочи.

Плюс мы боремся за первое место в чемпионате Московской области, поэтому решили, что нам нужно усиление в группу атаки. Поэтому Ренат Янбаев провел переговоры с Дмитрием Полозом, который сейчас свободный агент. Договорились, что Дмитрий будет помогать решать нам эти задачи. Он с удовольствием согласился», – сказал Лукьянов.