Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-игрок сборной России будет выступать в любительском клубе без контракта и зарплаты

    Экс-игрок сборной России будет выступать в любительском клубе без контракта и зарплаты

    Директор любительского клуба «Красное Знамя» из Ногинска Евгений Лукьянов рассказал о переходе в команду экс-нападающего сборной России Дмитрия Полоза.

    «Это правда, что Дмитрий Полоз будет играть в нашей команде. Все документы к его заявке готовы, ждем от Федерации футбола московской области, когда они поставят галочку – и тогда он появится на сайте ФФМО в составе нашей команды.

    Дмитрий не подписывал с нами контракт, потому что у нашего клуба любительский статус, люди играют без контрактов. Что касается его зарплаты, она также не предусмотрена, в нашей команде есть только премии за победы. В принципе, для всех футболистов они предусмотрены.

    Так как инвестор нашей команды любит делать сюрпризы для болельщиков нашей команды, клуб приглашает звезд российского футбола. К тому же, сейчас нам предстоят стыковые матчи с обладателями Кубка Москвы за право участия в чемпионате России среди любительских клубов, который пройдет в ноябре в Сочи.

    Плюс мы боремся за первое место в чемпионате Московской области, поэтому решили, что нам нужно усиление в группу атаки. Поэтому Ренат Янбаев провел переговоры с Дмитрием Полозом, который сейчас свободный агент. Договорились, что Дмитрий будет помогать решать нам эти задачи. Он с удовольствием согласился», – сказал Лукьянов.

    Новости по теме
    Автор трех голов за сборную России перешел в подмосковный любительский клуб 3
    Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна 15
    «Чуть ли не налом»: Полоз получил от «Торпедо» за расторжение контракта 12 миллионов рублей 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2024 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Гор--google
    1725546829
    Докатился.
    Ответить
    k611
    1725552261
    Мог бы ещё в профессиональный футбол поиграть, та же вторая лига например
    Ответить
    The only one
    1725554792
    Ну вот Полоз и пробил самое дно. Пошёл по шабашкам...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+