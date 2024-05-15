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    Стал известен диагноз Торопа

    В ЦСКА сообщили подробности травмы головы голкипера Владислава Торопа.

    • Игрок травмировался в кубковом матче с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).
    • Его заменил 19-летний дебютант Владимир Шайхутдинов.

    У него двойной перелом лицевой кости черепа и тяжeлое сотрясение мозга.

    • Этот сезон для Торопа окончен.

    UPD. Позднее глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо написал в телеграм-канале:

    «У Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре. Наиболее вероятно, что утром его на спецтранспорте доставят в Москву, после чего будет определена тактика дальнейшего лечения».

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    15.05.2024 23:41
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    Комментарии (7)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1715805882
    Печально... здоровья тебе парень
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    paracetamol
    1715807614
    И чего, дурачок, полез на Алипа? У него же череп неандертальца. Сам виноват!
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    Spirit_78
    1715808898
    Скорейшего выздоровления!
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    шахта Заполярная
    1715809541
    Хороший воротчик растет. Травма серьезная. Здоровья парню.
    Ответить
    fakeid
    1715812525
    хоть я и предвзят, понятное дело, но, судя по всем повторам, алип чисто физически не мог видеть вратаря в этом эпизоде. он сам безрассудно влетел ему в спину. зачем и на**я - я не знаю. понятно, что зенит окажет всю нужную медицинскую поддержку и отправит коням их вратаря из питера в лучшем виде - но будет интересно послушать его мнение в итоге. ну ведь реально: он сам прыгнул на алипа со спины. и травмировался. зенит-то здесь при чём вообще?
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