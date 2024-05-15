Стал известен диагноз Торопа

В ЦСКА сообщили подробности травмы головы голкипера Владислава Торопа.
- Игрок травмировался в кубковом матче с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).
- Его заменил 19-летний дебютант Владимир Шайхутдинов.
У него двойной перелом лицевой кости черепа и тяжeлое сотрясение мозга.
- Этот сезон для Торопа окончен.
UPD. Позднее глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо написал в телеграм-канале:
«У Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре. Наиболее вероятно, что утром его на спецтранспорте доставят в Москву, после чего будет определена тактика дальнейшего лечения».