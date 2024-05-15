Судья Лапочкин подробно рассказал, за что получил 10-летний бан от УЕФА

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин рассказал, за что он получил десятилетний бан от УЕФА.

В 2019 году Лапочкин признан РФС лучшим судьей сезона.

В 2021 году УЕФА отстранил петербуржца от футбола на 10 лет.

Причина – несообщение УЕФА о предложении повлиять на исход отборочного раунда Лиги Европы «Вентспилс» – «Бордо».

«Я в Санкт-Петербурге. Мне звонит товарищ. Попросил встретить его товарища в аэропорту. Такое бывало не раз, когда меня просили кого-то встретить.

Я приехал. Еду. Выходит из аэропорта Олег. Президент «Вентспилса», о чем я тогда не знал. Выходит мужик. Здороваемся.

Он говорит: «Я президент «Вентспилса». Я: «С ума сойти. Че приехал?». Отвечает: «Хотим «Бордо» обыграть. Готов заплатить за это». Я говорю: «Нет, спасибо». И уехал.

После этого я должен был отзвониться в УЕФА. Есть телефон, по которому в таких случаях ты обязан звонить. Когда на тебя кто-то выходит. Я знал, что это надо сделать, но абсолютно не придал этому значения», – сказал Лапочкин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».