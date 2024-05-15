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    • Судья Лапочкин подробно рассказал, за что получил 10-летний бан от УЕФА

    Судья Лапочкин подробно рассказал, за что получил 10-летний бан от УЕФА

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин рассказал, за что он получил десятилетний бан от УЕФА.

    • В 2019 году Лапочкин признан РФС лучшим судьей сезона.
    • В 2021 году УЕФА отстранил петербуржца от футбола на 10 лет.
    • Причина – несообщение УЕФА о предложении повлиять на исход отборочного раунда Лиги Европы «Вентспилс»«Бордо».

    «Я в Санкт-Петербурге. Мне звонит товарищ. Попросил встретить его товарища в аэропорту. Такое бывало не раз, когда меня просили кого-то встретить.

    Я приехал. Еду. Выходит из аэропорта Олег. Президент «Вентспилса», о чем я тогда не знал. Выходит мужик. Здороваемся.

    Он говорит: «Я президент «Вентспилса». Я: «С ума сойти. Че приехал?». Отвечает: «Хотим «Бордо» обыграть. Готов заплатить за это». Я говорю: «Нет, спасибо». И уехал.

    После этого я должен был отзвониться в УЕФА. Есть телефон, по которому в таких случаях ты обязан звонить. Когда на тебя кто-то выходит. Я знал, что это надо сделать, но абсолютно не придал этому значения», – сказал Лапочкин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (6)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715784773
    А говорят, что в Европе нет договорняков! Есть, не только в РФС играют договорняки!
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    paracetamol
    1715784789
    Кинули тебя, дурочка, лесные литовские братья!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1715785418
    Не фиг было спаму подсуживать постоянно вот и карма
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    Semenycch
    1715788669
    "Я знал, что это надо сделать, но абсолютно не придал этому значения" Это объяснение для идиота! Иванов вот, бывший заместитель министра обороны, тоже не придал значения законам и правилам, теперь его, как и тебя, отъимеют по полной!
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    mihail200606
    1715792786
    Как же фифа об этом узнал?))
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