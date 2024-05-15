Россиянин – лучший ассистент сезона-2023/24 в мире

У нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова 20 голевых передач в сезоне-2023/24 по версии Transfermarkt (с учетом всех турниров). Это максимум во всем мире – ни один другой игрок какой-либо высшей лиги не сделал ассистов в сезоне больше.

Transfermarkt в своей статистике считает ассистом заработанный пенальти, а также удары, после добиваний с которых случился гол.

На втором месте идет Кэмерон Пуэртас из бельгийского «Юниона». У него тоже 20 ассистов в сезоне с учетом всех турниров, но у него на десять сыгранных матчей больше (46 против 36).

Третье место занимает Флориан Вирц из «Байера» с 19 ассистами в 46 встречах.