Слишкович объяснил, почему усадил Зиньковского в запас

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал потерю места в основе.

За последний месяц Зиньковский был в заявке на матчи 8 раз (в старте – 2).

«Без понятия с чем связано то, что при Владимире Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет.

Что касается моего будущего, пока думать не о чем. Сезон закончится – посмотрим. Отношения со Слишковичем нормальные», – сказал Зиньковский.