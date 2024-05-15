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    Слишкович объяснил, почему усадил Зиньковского в запас

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал потерю места в основе.

    • За последний месяц Зиньковский был в заявке на матчи 8 раз (в старте – 2).

    «Без понятия с чем связано то, что при Владимире Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет.

    Что касается моего будущего, пока думать не о чем. Сезон закончится – посмотрим. Отношения со Слишковичем нормальные», – сказал Зиньковский.

    • Игрок в «Спартаке» 2 года.
    • В сезоне РПЛ у Зиньковского 25 матчей, 2 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    JTherry
    1715773934
    "Мне сказали, что не хватает желания на тренировках..." правильно сказал ВС, не в бровь, а в глаз - на стадионе видно, что не хватает, играешь так, будто на первенство двора играешь или за Чертаново в любительской лиге месишь... продавать тебя надо в какой-нибудь газмяс, да много не дадут, федуны с заремами кончились, теперь интервью раздают из Монако...
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    alefreddy
    1715775339
    с такой игрой там тебе и место
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    Александр.Т.
    1715778253
    А как де мнение эксперта всея Руси мостового что зиньковский должен тянуть Спартак. Он же в футбол играл всё знает лучше тренеров
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    fakeid
    1715779537
    "В сезоне РПЛ у Зиньковского 25 матчей, 2 гола." хм. а может, причина в этом, а?
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    Алексей З
    1715780542
    Так ты и с Абаскалем не игрок основы был. Засиделся ты в москве , все салоны обошёл , пора тебя гнать .
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