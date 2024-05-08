Радченко объяснил безвыигрышную серию «Зенита» в РПЛ: «Это временно»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал неудачную серию команды в РПЛ.

У «Зенита» 3 матча подряд без побед.

«Команда точно не в кризисе. Сегодня мы возлагали цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы. У всей команды нормальное настроение. Такое бывает в футболе. Нужно работать над теми моментами, которые приводят к потере очков.

В игре «Зенита» нет кризиса. Есть небольшие недоработки в завершающей стадии, но это все можно исправить. Футболисты «Зенита» много раз доказывали, что могут забивать голы. Сейчас мяч не идет в ворота, но это временно», – сказал Радченко.