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    • Радченко объяснил безвыигрышную серию «Зенита» в РПЛ: «Это временно»

    Радченко объяснил безвыигрышную серию «Зенита» в РПЛ: «Это временно»

    Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал неудачную серию команды в РПЛ.

    • У «Зенита» 3 матча подряд без побед.

    «Команда точно не в кризисе. Сегодня мы возлагали цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы. У всей команды нормальное настроение. Такое бывает в футболе. Нужно работать над теми моментами, которые приводят к потере очков.

    В игре «Зенита» нет кризиса. Есть небольшие недоработки в завершающей стадии, но это все можно исправить. Футболисты «Зенита» много раз доказывали, что могут забивать голы. Сейчас мяч не идет в ворота, но это временно», – сказал Радченко.

    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • 11 мая в 28-м туре команда примет ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.05.2024 23:18
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    Комментарии (8)
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    шахта Заполярная
    1715204678
    В России нет ничего постоянней, чем временно.
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    Скай
    1715224558
    Бо мжиха беременна, гы гы
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    Боров мясной
    1715227479
    Временно до конца сезона? Может до увольнения Семака, время!
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    Алексей З
    1715235346
    "Башка" !!!! Даже дети знают , что все серии это временное явление
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715235526
    Этот год для Зенита плохой, но чемпионом он всё равно будет хоть обхрюкайтесь. Гыгыгы
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    Slavan52
    1715245413
    как бы чемп раньше не закончился
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