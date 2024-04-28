Зобнин отреагировал на обвинения в затягивании времени «Спартаком» в матче с «Локо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) признал, что его команда тянула время в конце игры.

– Мне тяжело, я после травмы. Открытая игра. Думаю, болельщикам понравилась.

– Сулейманов сказал, что вы тянули время. Что ответите?

– Ничего. Все играют за очки, всем важен результат, тем более в дерби. «Локомотив», если бы вел в счeте, делал бы то же самое.