Зобнин отреагировал на обвинения в затягивании времени «Спартаком» в матче с «Локо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) признал, что его команда тянула время в конце игры.
– Мне тяжело, я после травмы. Открытая игра. Думаю, болельщикам понравилась.
– Сулейманов сказал, что вы тянули время. Что ответите?
– Ничего. Все играют за очки, всем важен результат, тем более в дерби. «Локомотив», если бы вел в счeте, делал бы то же самое.
- После игры форвард железнодорожников Тимур Сулейманов пожаловался на то, что игроки «Спартака» затягивали время.
- Красно‑белые набрали 42 очка и поднялись на четвертое место в РПЛ.
- У «Локомотива» 41 очко и пятая позиция.
Источник: «Матч ТВ»