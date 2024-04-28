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  • Зобнин отреагировал на обвинения в затягивании времени «Спартаком» в матче с «Локо»

Зобнин отреагировал на обвинения в затягивании времени «Спартаком» в матче с «Локо»

28 апреля 2024, 21:34
3

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) признал, что его команда тянула время в конце игры.

– Мне тяжело, я после травмы. Открытая игра. Думаю, болельщикам понравилась.

– Сулейманов сказал, что вы тянули время. Что ответите?

– Ничего. Все играют за очки, всем важен результат, тем более в дерби. «Локомотив», если бы вел в счeте, делал бы то же самое.

  • После игры форвард железнодорожников Тимур Сулейманов пожаловался на то, что игроки «Спартака» затягивали время.
  • Красно‑белые набрали 42 очка и поднялись на четвертое место в РПЛ.
  • У «Локомотива» 41 очко и пятая позиция.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зобнин Роман
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1714329617
Все так делают.
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VVM1964
1714339565
Вообще - нас рать, тем более что в этом компоненте не переусердствовали ( многие это делают ГОРАЗДО более откровенно ) ! )))
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1714466261
Болею за Локо даже не обидно что поиграли, всё равно Спартак не топ клуб. Такой же как и Локо с 2000 годов
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