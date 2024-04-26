ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА, Промеса объявили в розыск в России, массовое отравление в «Сочи» и другие новости

«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов

ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА – клуб отреагировал

Мбаппе побил личный бомбардирский рекорд

Промеса объявили в розыск в России за долги его посудной фирмы

Стал известен покупатель прав на трансляцию Лиги чемпионов в России

14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом» – игру переносить отказались

Испанским командам грозит отстранение от еврокубков

«Ростов» обыграл «Урал» в 21-м туре РПЛ, «Крылья» одолели «Факел», скандальная победа «Ахмата», ничья в дерби ЦСКА и «Спартака»

Экс-арбитр Федотов указал на две ошибки Казарцева против «Спартака» в дерби с ЦСКА

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