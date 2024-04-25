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  • Промеса объявили в розыск в России за долги его посудной фирмы

Промеса объявили в розыск в России за долги его посудной фирмы

25 апреля 2024, 14:45
19

Российские судебные приставы ищут вингера «Спартака» Квинси Промеса из-за долгов его компании.

По данным телеграм-канала SHOT, нидерландский футболист является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой ФССП ведeт два исполнительных производства. Сейчас компания должна около 165 тысяч рублей.

«Они [судебные приставы] прекрасно знают, где он находится», – говорится в сообщении.

Долги имеются и у самого Промеса. Футболист не заплатил налогов на 404 тысячи рублей и сумма продолжает расти.

«При этом нидерландец не получает зарплату в «Спартаке». До этого его ежегодный оклад составлял 3,5 миллиона евро, а с бонусами сумма могла доходить до 4,2 миллиона евро», – сообщил SHOT.

  • 32-летнй Промес ранее был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
  • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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Источник: телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (19)
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Дубина
1714045952
Все газпром влетел вчера переключились на промеса
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NewLife
1714045984
Туфта какая-то перед игрой. Приставы это дворняжки, а кто объявил в розыск этот супер источник умалчивает))) и не знает, что собственник не отвечает по долгам компании, если это не ИЧП
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slavа0508
1714048862
Крутился Антоха как мог . везде хотел заработать на хлеб с маслицем . молодец ...ну попался что ж бывает ...
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Вованчик83
1714052993
посудный наркоман-барыга.
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alefreddy
1714054101
может вернут неплательщика и будет играть и долги покрывать-хитрая схема
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nemolod
1714054859
А чего его искать? Спросите у арабского эмира,он точно знает!
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АЛЕКС 58
1714056193
Министр,главный фанат мясных посоветовал многоходовочку. Своего хочет отмазать,
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