Промеса объявили в розыск в России за долги его посудной фирмы

Российские судебные приставы ищут вингера «Спартака» Квинси Промеса из-за долгов его компании.

По данным телеграм-канала SHOT, нидерландский футболист является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой ФССП ведeт два исполнительных производства. Сейчас компания должна около 165 тысяч рублей.

«Они [судебные приставы] прекрасно знают, где он находится», – говорится в сообщении.

Долги имеются и у самого Промеса. Футболист не заплатил налогов на 404 тысячи рублей и сумма продолжает расти.

«При этом нидерландец не получает зарплату в «Спартаке». До этого его ежегодный оклад составлял 3,5 миллиона евро, а с бонусами сумма могла доходить до 4,2 миллиона евро», – сообщил SHOT.