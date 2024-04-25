В ЦСКА ответили на высказывание Ги Ру

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на высказывание бывшего главного тренера «Осера» Ги Ру, который заподозрил армейцев в подкупе судей в противостянии команда на стадии 1/4 финала Кубка УЕФА-2004/05.

«Исходя из сказанного, тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку (!) другой бригады (!!) и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»?

Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год», – написал Брейдо.