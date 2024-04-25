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В ЦСКА ответили на высказывание Ги Ру

25 апреля 2024, 14:12
5

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на высказывание бывшего главного тренера «Осера» Ги Ру, который заподозрил армейцев в подкупе судей в противостянии команда на стадии 1/4 финала Кубка УЕФА-2004/05.

«Исходя из сказанного, тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку (!) другой бригады (!!) и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»?

Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год», – написал Брейдо.

  • В первом матче в Москве ЦСКА победил со счетом 4:0. Игру обслуживала бригада во главе с испанцем Луисем Мединой Кантальехо.
  • В ответной игре в Осере хоязева выиграли со счетом 2:0. Встречу судила бригада арбитров во главе с немцем Вольфгангом Штарком.

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Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Осер
Комментарии (5)
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алдан2014
1714043943
Эхо русофобии будет очень долго будоражить европейские умы. Иначе как очередной раз плюнуть в сторону России это не назвать. Привычно и даже не интересно,просто глупость несусветная
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andr45
1714115190
Кто тогда руководил меринами? ГАЗЗАЕВ. Вот и делайте выводы. Такие людишки ни перед чем не остановятся - ни перед подкупом, ни перед массовыми отравлениями)
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Gwynbleidd
1714116346
Брейдо красавчик!
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nemolod
1714117040
Что ж он тогда не объявил об этом,протест никто не заявил,а спустя 20 лет проснулся?
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