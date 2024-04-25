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  • «Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов

«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов

25 апреля 2024, 09:41
15

«Зенит» хочет усилиться полузащитником «Бенфики» Оркуном Кекчю.

Клубы пока не вели переговоры о трансфере, зато петербуржцы уже контактировали с представителями игрока.

В «Бенфике» не исключают продажу турецкого хавбека из-за его конфликта с главным тренером Рогером Шмидтом.

Отступные в контракте 23-летнего футболиста – 150 миллионов евро.

  • Прошлым летом португальцы выкупили Кекчю у «Фейеноорда» за рекордные для себя 25+5 млн евро.
  • В этом сезоне в его активе 5 голов и 10 ассистов в 39 матчах.

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Источник: Maisfutebol
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Бенфика Кекчю Оркун
Комментарии (15)
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Дубина
1714028279
Началось в деревне утро!! Видать от цыганей бразил.будут избавляться!!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714028923
Ещё один легинер в Зените, а на поле они не выкладываются полностью
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Skull_Boy
1714030161
Только вопрос, а нахрена и ради чего
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acor94
1714030770
Надо перестраивать центр поля, пока барриос не помер от старости, а бразы от скуки. Желательно с вкраплением русских игроков (не ахметова). Родригао, Алипа и Фернандеса попросить на выход, первых двух за солидные отступные в районе 6-8 млн. Подтягивать молодого Бордачева и вернуть Ренана, он ни чем не хуже Родригао. А, ну и от пенсов ерохина и кержакова отказаться. Да, перестройка болезненная, но что поделать.
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...уефан
1714031735
...за такие деньги не опорник нужен, а опорный пункт обороны бетонированный, подземный. А если серьезно, то нахера вы Кузяева продали?...
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АлексМак
1714038557
совсем с катушек съехали? Халка тогда обратно купите.))
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Боров мясной
1714156669
Откаты обсуждают!
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