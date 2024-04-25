«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов

«Зенит» хочет усилиться полузащитником «Бенфики» Оркуном Кекчю.

Клубы пока не вели переговоры о трансфере, зато петербуржцы уже контактировали с представителями игрока.

В «Бенфике» не исключают продажу турецкого хавбека из-за его конфликта с главным тренером Рогером Шмидтом.

Отступные в контракте 23-летнего футболиста – 150 миллионов евро.