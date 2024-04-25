Реакция Газзаева на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил Ги Ру, который в сезоне-2004/05 возглавлял «Осер».

ЦСКА и «Осер» встречались в 1/4 финала Кубка УЕФА в 2005 году.

Армейцы выиграли по сумме двух матчей (4:0, 0:2).

В итоге российская команда стала победителем турнира.

85-летний Ру заявил, что ЦСКА подкупал судей в Кубке УЕФА.

«Что опять началось-то? [Президент Франции] Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики что ли?

Что касается слов бывшего главного тренера «Осера», то это бред сивой кобылы! В таком возрасте такие вещи могут и присниться...

По-моему, все все видели. ЦСКА все решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем Кубка УЕФА.

Может быть, завтра бывший тренер «Спортинга» тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер «Осера»? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?

У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер «Осера» этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фейк.

Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам самим-то не кажутся его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.

Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости.

Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады», – сказал Газзаев.