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    • Глушаков – о жизни в Миллерово после начала СВО: «Прибегаю в лес, а на меня выходят автоматчики»

    Глушаков – о жизни в Миллерово после начала СВО: «Прибегаю в лес, а на меня выходят автоматчики»

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопросы, как изменилась жизнь в Миллерово в период проведения СВО на Украине.

    – Ты сам из Миллерово, рядом с Луганском, зоной конфликта. Как жизнь изменилась в Миллерово?

    Никак.

    – Никак?

    Никак. Просто больше приехало людей из Украины. И все.

    – Это как?

    Военных больше приехало. Больше контрактников приехало. Такого ничего нет. Понятно, что стало больше летать самолетов, испуганных людей, дронов. Больше ничего такого.

    – Ты когда был последний раз в Миллерово?

    Недавно. У меня мама там живет и не хочет никуда уезжать. Все спокойно.

    – Спокойно?

    Все в принципе под контролем. Все спокойно.

    – То есть ты за маму каждое утро не переживаешь?

    Я переживаю всегда за нее. И до и после этого. Я понимаю, что она не хочет ехать. Ничего такого глобального и сверхъестественного там нет. Просто больше военных стало.

    – То есть кроме присутствия военных Миллерово не изменилось?

    Нет. В начале, конечно, когда прилетело 4 марта, на военную базу когда прилетали все [снаряды]. И все.

    – Это как-то коснулось твоих друзей из Миллерово? Кто-то из них пошел воевать?

    Да всех коснулось. Кто-то и сейчас там. Кто-то возит солдат и работает так же. Не так как было, но все на своих местах. Где работал, так и работает. Военные – они и есть военные. Они ездят туда.

    – Я помню, там военный аэродром.

    Вот как раз на этот аэродром – или 28 февраля или 2–3 марта, как только все началось – самая первая была атака. Там СУшки стоят у нас и вот туда прилетело. Там погибли люди.

    После этого все. Там поставили везде ПВО, чтобы охраняли территорию. ПВО стоят везде.

    Я тоже приехал, в лес побежал бегать кросс. Прибегаю в лес и выходят на меня автоматчики. Смотрят на меня. Ты куда? А я вообще просто побегать. Я говорю: «В смысле куда? Бегать». Он говорит: «Куда бегать? Ты откуда?» Я говорю: «Я спортсмен, футболист». Он говорит: «нет, давай разворачивайся. Беги обратно. У нас здесь все стоит. Не надо сюда бегать». Все, развернулся и убежал.

    Я просто люблю по лесам побегать, по горам. У нас там есть небольшие горы, леса какие-то. Там, где мы сидели можешь добежать куда-то. 10 километров пробежать от города, где свежий воздух. Машину оставил, пошел, побегал.

    – Тебе было страшно за последние два года?

    Первые дни, когда все началось – конечно, страх. Во-первых, друзья есть на Украине и у нас. Миллерово недалеко. Начало прилетать. Конечно, кипиш начался. Думал маму забрать, но не захотела.

    – Где читаешь и смотришь новости?

    Я вообще не смотрю и не читаю. Я вообще особо не верю в это. Телеграм-каналы какие-то или еще что-то.

    – Телек не смотришь?

    Смотрю иногда.

    – Ты сказал, что скоро это все закончится.

    Я так думаю.

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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1713893498
    Правильно - телек смотри, там не врут, не то что "телеграм-каналы какие-то или еще что-то" !!! ))). Соловьева почаще слушай и Скабееву - они только правду и ничего кроме правды, как на духу !!!
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    odessakmv
    1713894762
    Вот ничему из того, что наговорил Глушакян в этом вью, разделенным на 500 сообщений на бомбардире ниХ*** не верится
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