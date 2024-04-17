Экс-арбитр Федотов объяснил, почему в России не приживется новое правило удержания мяча вратарями

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал вероятное изменение правил удержания мяча вратарями.

У голкиперов будет 8 секунд, чтобы расстаться с мячом, после того как он оказался в руках.

Если вратарь держит мяч дольше, то назначается угловой или аут в пользу соперника.

Нововведения будут тестироваться в течение сезона-2024/25.

«Не будут ничего подобного назначать, потому что задержка мяча вратарeм только главным арбитром контролируется. Если за такое дадут угловой удар, а секундомер отсчитает шесть с половиной секунд, то у арбитра будут проблемы.

Это утопия, таким будет заниматься только Англия, которой делать нечего. Они хотят ввести офсайд Венгера, все клубы проголосовали за. Ну вот пускай этим и занимаются.

В России такое не будет работать, и не нужно это в РПЛ. Если на последних секундах важного матча арбитр назначит угловой удар, то это будут проблемы арбитра, а не клуба. Его просто затравят и могут сломать судьбу человека», – сказал Федотов.