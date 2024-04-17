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    • Экс-арбитр Федотов объяснил, почему в России не приживется новое правило удержания мяча вратарями

    Экс-арбитр Федотов объяснил, почему в России не приживется новое правило удержания мяча вратарями

    Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал вероятное изменение правил удержания мяча вратарями.

    • У голкиперов будет 8 секунд, чтобы расстаться с мячом, после того как он оказался в руках.
    • Если вратарь держит мяч дольше, то назначается угловой или аут в пользу соперника.
    • Нововведения будут тестироваться в течение сезона-2024/25.

    «Не будут ничего подобного назначать, потому что задержка мяча вратарeм только главным арбитром контролируется. Если за такое дадут угловой удар, а секундомер отсчитает шесть с половиной секунд, то у арбитра будут проблемы.

    Это утопия, таким будет заниматься только Англия, которой делать нечего. Они хотят ввести офсайд Венгера, все клубы проголосовали за. Ну вот пускай этим и занимаются.

    В России такое не будет работать, и не нужно это в РПЛ. Если на последних секундах важного матча арбитр назначит угловой удар, то это будут проблемы арбитра, а не клуба. Его просто затравят и могут сломать судьбу человека», – сказал Федотов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
    1713369396
    Пусть судья подстраховывается. Не 8 а 10-12 сек отсчитывает. Игра динамичнее будет.
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