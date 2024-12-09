Федотов проанализировал отмененные гол и пенальти «Краснодара» в матче с «Локо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизоды из матча 18-го тура «Краснодар» – «Локомотив» (0:0).

В поле судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Во 2-м тайме у «Краснодара» не засчитали гол, а также не назначили пенальти из-за предшествовавшего фола.

«Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ.

«На 83-й минуте отменили гол «Краснодара». Олусегун находился за линией офсайда в момент передачи. Простой момент. Даже если он не дотянулся, это не отменяет факта, что игрок вступил в борьбу с защитником и повлиял на эпизод.

Не понимаю, почему Казарцев не увидел фола Черникова в моменте со вторым отменeнным голом. Открытая позиция, ещe и резервный не подсказал. Дальше пошла вертикальная атака, и мяч попал в руку Ненахову. Казарцев снова был в открытой позиции и продолжил игру. На этом этапе надо было назначать 11-метровый, но здорово разобрались Карасeв и Сафьян на VAR. Они сначала показали момент с Ненаховым, и для Казарцева это оказался пенальти, а затем – фол Черникова. В итоге Казарцев верно назначил штрафной в пользу «Локо».

Все действия – в рамках протокола VAR. Чeткая работа. Есть ошибочное мнение, что арбитр может идти к монитору только в моментах, связанных с взятием ворот. Но это не так, потому что 11-метровый – тоже ключевой момент», – рассказал Федотов.

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