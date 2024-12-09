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    • Федотов проанализировал отмененные гол и пенальти «Краснодара» в матче с «Локо»

    Федотов проанализировал отмененные гол и пенальти «Краснодара» в матче с «Локо»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизоды из матча 18-го тура «Краснодар» – «Локомотив» (0:0).

    • В поле судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
    • Во 2-м тайме у «Краснодара» не засчитали гол, а также не назначили пенальти из-за предшествовавшего фола.
    • «Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ.

    «На 83-й минуте отменили гол «Краснодара». Олусегун находился за линией офсайда в момент передачи. Простой момент. Даже если он не дотянулся, это не отменяет факта, что игрок вступил в борьбу с защитником и повлиял на эпизод.

    Не понимаю, почему Казарцев не увидел фола Черникова в моменте со вторым отменeнным голом. Открытая позиция, ещe и резервный не подсказал. Дальше пошла вертикальная атака, и мяч попал в руку Ненахову. Казарцев снова был в открытой позиции и продолжил игру. На этом этапе надо было назначать 11-метровый, но здорово разобрались Карасeв и Сафьян на VAR. Они сначала показали момент с Ненаховым, и для Казарцева это оказался пенальти, а затем – фол Черникова. В итоге Казарцев верно назначил штрафной в пользу «Локо».

    Все действия – в рамках протокола VAR. Чeткая работа. Есть ошибочное мнение, что арбитр может идти к монитору только в моментах, связанных с взятием ворот. Но это не так, потому что 11-метровый – тоже ключевой момент», – рассказал Федотов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.12.2024 20:37
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1733766585
    Хотелось бы в этой связи узнать авторитетное судейское мнение, а насколько назад разрешено отматывать игру. Минут на 20 можно ? Здесь зарыта ловушка, позволяющая судье специально не замечать фол, чтобы потом иметь право отменить 11 м.
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    Spartak_forv@
    1733768149
    По этим моментам вопросов не было.Были по другим.В первом тайме Черников 5 раз нарушал правила толкая соперников руками.У Казарцева ноль реакции.Ну точнее как ноль,Баринову ЖК показал после одного из таких толчков.Во втором тайме в чужой штрафной Сильянов выпрыгивает вертикально с прижатыми руками и играет головой,соперник тоже выпрыгул без рук,но отлетел от него как от стенки,сразу свисток-нарушение правил. В первом тайме игроку Краснодара разбили голову,другой игрок Краснодара во время оказания помощи первому сел на газон,чтобы команда не играла в меньшинстве. Всё нормально.Во втором тайме,когда травмировался Монтес, Пиняев сделал тоже самое,сразу же ЖК. Ленини в конце первого тайма откровенно перехватывает пас рукой. Причём не мяч попада
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    rcry
    1733768359
    при всем уважении - какой второй отмененный гол? - был только один отмененный - второй момент был связан с пенальти - в смысле - назначать или не назначать
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    Назарян
    1733818903
    а что с каких пор вар может вмешиваться и подсказывать о нарушениях ,если это не связанно с красной карточкой или пенальти в каких правилах написано у нас в РПЛ или в Газпроме может в правилах ФИФА ?
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