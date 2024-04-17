IFAB предложил изменить правила удержания мяча вратарями

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.

В случае, если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута. Они будут выполняться с ближайшего к нарушившему правила голкиперу фланга.

IFAB отмечает, что судьи неохотно следуют правилу, согласно которому в случае удержания мяча вратарем более 6 секунд назначается штрафной удар. Предлагается увеличить это время до 8 секунд, которые судья начинает отсчитывать после того, как вратарь берет в руки мяч.