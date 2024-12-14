«Хватал за горло»: Зобнин раскрыл специфику работы Карреры

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил особенности работы главного тренера Массимо Карреры.

– Вот сейчас Глушаков, например, часто даeт интервью и рассказывает, что Массимо Каррера, например, мог забыть вообще, как дать установку.

– Он установку давал, переводчика хватал за горло и говорил: «Вот это соперник, вы должны так же сейчас его схватить за горло и не отпускать его. После 90-й минуты отпустить только».

– На какую команду так?

– Да на всех.

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.

Он привел «Спартак» к последнему чемпионству.

Сейчас Каррера без работы.

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