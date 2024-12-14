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    «Хватал за горло»: Зобнин раскрыл специфику работы Карреры

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил особенности работы главного тренера Массимо Карреры.

    – Вот сейчас Глушаков, например, часто даeт интервью и рассказывает, что Массимо Каррера, например, мог забыть вообще, как дать установку.

    – Он установку давал, переводчика хватал за горло и говорил: «Вот это соперник, вы должны так же сейчас его схватить за горло и не отпускать его. После 90-й минуты отпустить только».

    – На какую команду так?

    – Да на всех.

    • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
    • Он привел «Спартак» к последнему чемпионству.
    • Сейчас Каррера без работы.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734170095
    Теперь мы знаем истоки чемпионства "Спартака",кроме известного юбилейного года. Года через три Клавка в Бразильянии расскажет,как Богданыч им что-то говорил на мове,а Митрофанов переводил,хватая всех за яйца.
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    САДЫЧОК
    1734170341
    Глушаков мерзкий тип!
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