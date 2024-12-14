Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов определил игрока, который тормозит атаки ЦСКА: «Затухающая звезда»

    Орлов определил игрока, который тормозит атаки ЦСКА: «Затухающая звезда»

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник Миралем Пьянич замедляет ЦСКА.

    «Марко Николич рискнул и позвал звезду – Миралема Пьянича. Но звезду уже затухающую. И от этого, на мой взгляд, темп игры, темп развития атаки с его приходом понизился.

    Посмотрим, что будет зимой. Набор футболистов у ЦСКА неплохой – хорошая защита, хороший вратарь», – сказал Орлов.

    • Пьянич пришел свободным агентом в сентябре.
    • 34-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей (0+0).
    • Пьянич стоит 2,5 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Орлов: «Семак намного умнее Лички» 8
    Орлов – о ситуации вокруг «Крыльев»: «Это же бандитизм!» 2
    «Я это точно знаю»: Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе 20
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1734171116
    Хватит уже поминать то,что давно всем понятно,пока вы ещё молчали и ждали.Но и Пьянич внёс в игру ЦСКА новое.Сперва я было подумал,что это -случайность,но когда это повторилось и в следующем матче,то я понял,что это "новый стиль"-поставил мяч на точку,осмотрел всех орлиным взглядом,показал рукой,куда надо бежать,и...отдал мяч назад,защитнику.А все стоят,одураченные,и руками разводят.Кроме главного тренера,одобрительно мотающего головой.
    Ответить
    Борис34684
    1734174468
    Вот тут я с Геной соглашусь, хотя об этом только Гена и не говорил. Только вроде разыгрались Файзулаев, Мусаев и Обляков, стали забивать, тут нарисовался Пьянич. И усе похерилось.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 