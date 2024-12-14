Орлов определил игрока, который тормозит атаки ЦСКА: «Затухающая звезда»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник Миралем Пьянич замедляет ЦСКА.

«Марко Николич рискнул и позвал звезду – Миралема Пьянича. Но звезду уже затухающую. И от этого, на мой взгляд, темп игры, темп развития атаки с его приходом понизился.

Посмотрим, что будет зимой. Набор футболистов у ЦСКА неплохой – хорошая защита, хороший вратарь», – сказал Орлов.

Пьянич пришел свободным агентом в сентябре.

34-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей (0+0).

Пьянич стоит 2,5 миллиона евро.

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