Федотов проанализировал отмененные голы «Зенита» в матче с «Акроном»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал отмененные голы «Зенита» в матче 18-го тура против «Акрона» (1:2).

«На 67-й минуте Москалeв правильно отменил гол. Не было видно, что Мостовой сыграл рукой, сложно это было разглядеть. Главное – разобрались. Мостовой отдал пас назад, и некоторые посчитали, что на этом фаза атаки закончилась. Но это не так – мяч остался у «Зенита». Сколько бы атака ни продолжалась, это всe одна фаза. Если бы «Акрон» выбил мяч или владел им, был бы другой разговор.

Ключевой момент на 90+8-й минуте. VAR правильно не полез, а Москалeв справился. Случилась череда рикошетов. Первый вопрос: наказуема ли рука Нино? Да, она отставлена в сторону. Дальше: играл ли в мяч Гонду? Нет, мяч прилетел в голову – это рикошет. А раз так, то гол надо отменять. Москалeв разобрался», – рассказал Федотов.

«Зенит» потерял лидерство по итогам тура.

Тольяттинцы были в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Кирилла Данилина.

«Акрон» одержал 2 победы подряд.

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