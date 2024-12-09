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    • Федотов проанализировал отмененные голы «Зенита» в матче с «Акроном»

    Федотов проанализировал отмененные голы «Зенита» в матче с «Акроном»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал отмененные голы «Зенита» в матче 18-го тура против «Акрона» (1:2).

    «На 67-й минуте Москалeв правильно отменил гол. Не было видно, что Мостовой сыграл рукой, сложно это было разглядеть. Главное – разобрались. Мостовой отдал пас назад, и некоторые посчитали, что на этом фаза атаки закончилась. Но это не так – мяч остался у «Зенита». Сколько бы атака ни продолжалась, это всe одна фаза. Если бы «Акрон» выбил мяч или владел им, был бы другой разговор.

    Ключевой момент на 90+8-й минуте. VAR правильно не полез, а Москалeв справился. Случилась череда рикошетов. Первый вопрос: наказуема ли рука Нино? Да, она отставлена в сторону. Дальше: играл ли в мяч Гонду? Нет, мяч прилетел в голову – это рикошет. А раз так, то гол надо отменять. Москалeв разобрался», – рассказал Федотов.

    • «Зенит» потерял лидерство по итогам тура.
    • Тольяттинцы были в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Кирилла Данилина.
    • «Акрон» одержал 2 победы подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.12.2024 21:42
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    Комментарии (11)
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    1733777740
    Все стали обижать гегемона...Как жить дальше?
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    Plyash
    1733778687
    Беги,дядя Федотов...(к/ф любовь и голуби).ГазпромБанда не простит.
    Ответить
    Sergey--google
    1733791180
    В баскетбол и воллейбол пусть переходят играть. - Там руками можно
    Ответить
    Борис34684
    1733791481
    Миллер записал фамилию Федотова в блакнотик.
    Ответить
    Саша-Юрков.-yandex
    1733803821
    Мидило кури бамбук.
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1733809160
    А ещё недавно, свинарня, вместе с руководством и фантиками рыдали два года подряд, про судейство, заговоры, а тут начали давать бить пенальти через матч, удаления, и всё, раздухарились боевые голубцы
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    Леха Петровский
    1733854053
    Там ещё пендаль Зенит не поставили за игру рукой у себя. Может в виде исключения, за особые заслуги разрешить им играть рукой но не более 3 раз за матч.))
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