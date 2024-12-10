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    • Руководство «Зенита» считает, что команду засудили в матче с «Акроном»

    Руководство «Зенита» считает, что команду засудили в матче с «Акроном»

    «Зенит» обратится в ЭСК РФС по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

    «Руководство «Зенита» считает, что их могли засудить в матче с командой из Самарской области.

    Команда осталась недовольной работой судьи Владимира Москалeва. Причина – отмена судейством сразу двух голов в ворота тольяттинского «Акрона». Питерцы хотят подготовить все документы и пойти с ними в экспертно-судейский комитет», – написал источник.

    • У «Акрона» победный гол забил экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба.
    • У «Зенита» 2 поражения подряд.
    • Петербуржцы опустились на 2-е место.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    10.12.2024 10:58
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    Комментарии (38)
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    ziborock
    1733822269
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    7:1
    1733822288
    чё за ересь? в обоих случаях была игра рукой, и тут хер поспоришь.
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    VVM1964
    1733823373
    Ну скажите - кому то еще не стыдно за Зенит ! ??? )))...
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    шахта Заполярная
    1733823769
    ЭСК - это фуфел, все решает спортлото.
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    ziborock
    1733825633
    Не засудили а засадили!)
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    Anton01011969
    1733825911
    Ну началось!!! Нытики!!!
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    Ниф-Ниф
    1733827103
    Зенит - позор российского футбола!
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    NewLife
    1733828763
    Руководство Зенита, которое так считает, это кто ? Конкретнее, пожалуйста, чтобы не выглядело перепечаткой п.р.о.п.а.г.а.н.д.о.н.о.в.
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    Борис34684
    1733832275
    Дык надо не в ЭСК идти а сразу в кремль, там друган поможет. Накажет всех кого надо и скажет что бы больше так не делали.
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    slavа0508
    1733842748
    Сопли распустили . не привыкли если Зениту судьи не помогают ...
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