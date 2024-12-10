Руководство «Зенита» считает, что команду засудили в матче с «Акроном»

«Зенит» обратится в ЭСК РФС по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).
«Руководство «Зенита» считает, что их могли засудить в матче с командой из Самарской области.
Команда осталась недовольной работой судьи Владимира Москалeва. Причина – отмена судейством сразу двух голов в ворота тольяттинского «Акрона». Питерцы хотят подготовить все документы и пойти с ними в экспертно-судейский комитет», – написал источник.
- У «Акрона» победный гол забил экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба.
- У «Зенита» 2 поражения подряд.
- Петербуржцы опустились на 2-е место.
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