Дзюба будет наказан за матч с «Зенитом»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба нарушил правила в матче с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«В матче «Зенит» – «Акрон» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Акрона» Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча. Также будет рассмотрен поздний выход из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма», – сказал Григорьянц.

«Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

Дзюба забил победный гол.

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