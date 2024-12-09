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    Дзюба будет наказан за матч с «Зенитом»

    Форвард «Акрона» Артем Дзюба нарушил правила в матче с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «В матче «Зенит»«Акрон» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Акрона» Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча. Также будет рассмотрен поздний выход из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма», – сказал Григорьянц.

    • «Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.
    • Дзюба забил победный гол.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2024 12:06
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    Комментарии (53)
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    Айболид
    1733749218
    Ненавидящая Зенит и С-Петербург двуличная срань повылезала . Теперь до весны бесноваться будут засранцы .
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    balam
    1733749655
    как игра киевлян с оккупантами.всех выигравших-репрессировать. ну или расстрелять
    Ответить
    ziborock
    1733750433
    Заставят спать с руками на одеяле?! Это уже издевательство!))
    Ответить
    Алекс-Яку-google
    1733750477
    Да здравствует "Акрон!"-Защитник земли Русской.
    Ответить
    Борис34684
    1733751034
    Все правильно, нельзя безнаказанно выигрывать у проправительственной команды.
    Ответить
    САНЁК17
    1733751928
    Из лучших команды что-то нужно отнимать это мода , 9зюба премиальный заработал и его как-то хотят отнимать
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    Городовой
    1733756047
    Чем занимался Дзюба в раздевалке эти 2 минуты? Даже думать об этом не хочу!
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    Vladimir87
    1733770983
    Дзюба любит дрочить, профессиональный дрочило. В раздевалке Дзюба дрочил. Потом он вскоре вышел на поле и верхней головкой забил.
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    Solist345345
    1733820432
    Предлагаю влепить Акрону техническое поражение.
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    FIA2507
    1733845623
    А вот не хрена было Зениту забивать! За это и наказан. Забей Спартаку тебе бы Дюков лично премию выписал бы!
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