В воскресенье, 31 марта, в 30-м туре испанской Примеры сыграют «Реал» и «Атлетик». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 22:00 (мск).

«Реал»

Команда Карло Анчелотти лидирует в Примере, набрав 72 очка. «Реал» добыл 22 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 64:20.

Отрыв от второго места составляет 8 очков.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 56 очков и занимает 4-е место. Баски на 1 очко опережают «Атлетико» – главного конкурента в борьбе за топ-4.

Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 50:26.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»

«Атлетик» регулярно создает проблемы «Реалу», кроме того, у хозяев не сыграет Винисиус. Игры сборных также наложат отпечаток на свежесть хозяев. Прогноз – Ф2 (+1) с коэффициентом 1.90.