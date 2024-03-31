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«Реал» – «Атлетик»: прогноз на матч 30 тура Примеры, 31 марта

31 марта 2024, 10:52

В воскресенье, 31 марта, в 30-м туре испанской Примеры сыграют «Реал» и «Атлетик». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 22:00 (мск).

«Реал»

Команда Карло Анчелотти лидирует в Примере, набрав 72 очка. «Реал» добыл 22 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 64:20.

Отрыв от второго места составляет 8 очков.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 56 очков и занимает 4-е место. Баски на 1 очко опережают «Атлетико» – главного конкурента в борьбе за топ-4.

Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 50:26.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

  • 12.08.23 «Атлетик» – «Реал» – 0:2;
  • 04.06.23 «Реал» – «Атлетик» – 1:1;
  • 22.01.23 «Атлетик» – «Реал» – 0:2;
  • 22.12.21 «Атлетик» – «Реал» – 1:2;
  • 01.12.21 «Реал» – «Атлетик» – 1:0.

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»

«Атлетик» регулярно создает проблемы «Реалу», кроме того, у хозяев не сыграет Винисиус. Игры сборных также наложат отпечаток на свежесть хозяев. Прогноз – Ф2 (+1) с коэффициентом 1.90.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Реал
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