Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо. Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу.

К следующему матчу надо поправить моменты. Всe было хорошо, но не в завершающей стадии», – сказал Абаскаль.