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Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом»

30 марта 2024, 21:30
11

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо. Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу.

К следующему матчу надо поправить моменты. Всe было хорошо, но не в завершающей стадии», – сказал Абаскаль.

  • «Урал» остался в зоне переходных матчей.
  • «Спартак» идет 5-м.
  • У москвичей 0 забитых голов в первых 3 весенних турах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Урал Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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DVOK68
1711823788
Да,поработали хорошо,видел.Молодец.За свои контрактные деньги твёрдо стоишь.
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kvm
1711823924
чмо рыжее...
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oyabun
1711823962
Мы тоже благодарны ребятам за работу. Но хотелось бы всё же побед. Наверное мы какие то неправильные.
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Desma
1711824760
Такое ощущение, что что-то подобное уже читалось (излагалось) не однократно. К сожалению, это такой стиль изложения мыслей иностранца, переведённый в нужном для команды аспекте.
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...уефан
1711824797
...похоже, я смотрел не ту игру,о которой говорит Абаскаль)...
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NewLife
1711825823
Ответ в духе известной песенки Утесова: ....а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.....)))
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ivany4
1711825845
Справедливая оценка. Зиньковский наигрывается на позицию Антохи медленно. Ну и играть без дирижера, оркестр не может. Кто там дальше будет, неизвестно, но плеймейкер нужен. Соболь не дирижер, а с таким подходом и нападающим скоро не будет.
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голлевацнен
1711829732
За т акую работу не благодарить нужно игроков, а отрывать им яйца. И Абаскаль опять намудрил с заменами, сломав всю игру. Гнать давно нужно было этого придурка.
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subbotaspartak
1711861096
К следующему матчу надо поправить моменты.... Спартак, может с тренером поправить? ...«Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо.... Кому?
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