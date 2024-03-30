В субботу, 30 марта, в 30-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Лас-Пальмас». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 23:00 (мск).

«Барселона»

Команда Хави занимает 2-е место в Примере, набрав 64 очка. «Барселона» одержала 19 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей 60:34.

Отставание от идущего на 1-м месте «Реала» – 8 очков.

«Лас-Пальмас»

У «Лас-Пальмаса» в активе 37 очков, команда занимает 11-е место. Подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты добыли 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 29:32.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Барселона» – «Лас-Пальмас»

Уверенные победы над «Наполи» в ЛЧ и «Атлетико» в Примере позволяют говорить, что «Барселона» набрала хорошую форму. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.