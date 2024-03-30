В субботу, 30 марта, в 30-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Лас-Пальмас». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 23:00 (мск).
«Барселона»
Команда Хави занимает 2-е место в Примере, набрав 64 очка. «Барселона» одержала 19 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей 60:34.
Отставание от идущего на 1-м месте «Реала» – 8 очков.
«Лас-Пальмас»
У «Лас-Пальмаса» в активе 37 очков, команда занимает 11-е место. Подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты добыли 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 29:32.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 04.01.24 «Лас-Пальмас» – «Барселона» – 1:2;
- 01.03.18 «Лас-Пальмас» – «Барселона» – 1:1;
- 01.10.17 «Барселона» – «Лас-Пальмас» – 3:0;
- 14.05.17 «Лас-Пальмас» – «Барселона» – 1:4;
- 14.01.17 «Барселона» – «Лас-Пальмас» – 5:0.
Прогноз на матч «Барселона» – «Лас-Пальмас»
Уверенные победы над «Наполи» в ЛЧ и «Атлетико» в Примере позволяют говорить, что «Барселона» набрала хорошую форму. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.
Источник: «Бомбардир»