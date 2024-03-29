Булыкин высказался о возможности «Локомотива» вернуться в борьбу за медали

Бывший нападающий и экс-член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар».

«Этот матч – один из последних шансов для железнодорожников вернуться в борьбу за медали. В принципе команда Галактионова способна на что угодно – она может как победить топового соперника, что продемонстрировала в прошлом году, когда дважды выиграла у «Зенита» (2:1; 3:1), так и допустить осечку с соперником из низа таблицы. Поэтому трудно предсказать, как она сыграет против «Краснодара». Тем более и от «быков» не знаешь, чего сейчас ждать – то ли команда будет деморализована отставкой Ивича, то ли, наоборот, воспрянет с приходом Мусаева», – сказал Булыкин.