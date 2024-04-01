Фассон ответил, есть ли кризис в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон после домашнего матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) высказался о положении дел у московской команды.
– Какое состояние у команды без побед?
– Безусловно, без побед настроение в команде не может быть абсолютно хорошим. Такие периоды бывают, тут важно перетерпеть. Через упорную работу это нужно перебороть, победы придут.
– В команде есть кризис?
– Нет.
- «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 33 очками после 21 тура.
- В марте команда еще не выиграла ни одного матча: у нее две ничьи и поражение в РПЛ и ничья с последующим поражением по пенальти в Кубке России.