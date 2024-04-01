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    Фассон ответил, есть ли кризис в «Локомотиве»

    Защитник «Локомотива» Лукас Фассон после домашнего матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) высказался о положении дел у московской команды.

    – Какое состояние у команды без побед?

    – Безусловно, без побед настроение в команде не может быть абсолютно хорошим. Такие периоды бывают, тут важно перетерпеть. Через упорную работу это нужно перебороть, победы придут.

    – В команде есть кризис?

    – Нет.

    • «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 33 очками после 21 тура.
    • В марте команда еще не выиграла ни одного матча: у нее две ничьи и поражение в РПЛ и ничья с последующим поражением по пенальти в Кубке России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2024 09:00
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    Комментарии (1)
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    The only one
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    ну раз Вазон сказал...
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