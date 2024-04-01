Фассон ответил, есть ли кризис в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон после домашнего матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) высказался о положении дел у московской команды.

– Какое состояние у команды без побед?

– Безусловно, без побед настроение в команде не может быть абсолютно хорошим. Такие периоды бывают, тут важно перетерпеть. Через упорную работу это нужно перебороть, победы придут.

– В команде есть кризис?

– Нет.