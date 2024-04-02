Мостовой оценил результат матча «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что результатом игры 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (1:1) остались довольны и команды и зрители.

«Перед игрой я говорил, что ожидаю ничью, отдавал небольшое предпочтение «Краснодару». Начало игры было за «Краснодаром», а потом «Локомотив» перехватил инициативу после пропущенного мяча. Думаю, все остались довольны результатом: как игравшие, так и смотревшие за игрой», – сказал Мостовой.