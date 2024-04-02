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    • Мостовой оценил результат матча «Локомотив» — «Краснодар»

    Мостовой оценил результат матча «Локомотив» — «Краснодар»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что результатом игры 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (1:1) остались довольны и команды и зрители.

    «Перед игрой я говорил, что ожидаю ничью, отдавал небольшое предпочтение «Краснодару». Начало игры было за «Краснодаром», а потом «Локомотив» перехватил инициативу после пропущенного мяча. Думаю, все остались довольны результатом: как игравшие, так и смотревшие за игрой», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» провел первый матч после возвращения Мурада Мусаева на пост главного тренера. Команда занимает 2-е место в РПЛ с 40 очками после 21 тура.
    • «Локомотив» идет 5-м с 33 очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2024 13:34
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