Червиченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Урал»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко отметил нестабильность в игре красно-белых перед их матчем с «Уралом» в 22-м туре РПЛ.

«Нынешнее состояние «Урала» такое, что «Спартак» должен его легко побеждать. Но нынешняя команда Абаскаля настолько способна удивлять всех, что даже страшно давать какие-то прогнозы на ее матчи и комментировать ее перспективы. Я после ничьей в Питере был уверен, что «Спартак» уверенно обыграет «Факел». В итоге действительно была уверенная победа – только Воронежа. Игра спартаковцев сейчас крайне нестабильна, поэтому они могут как победить на кураже, так и продолжить заниматься благотворительностью, подарив радость победы даже «Уралу», выигравшему всего один матч в последних 15 турах чемпионата», – сказал Червиченко.