Президент «Урала» озвучил амбициозную цель на матч со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что его команду не устроит ничья в гостевой игре 22-го тура РПЛ против «Спартака».

– Ничья со «Спартаком» будет хорошим результатом?

– Нет, ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу.

– Давит ли на команду неудачная серия?

– Конечно, давит. Чем больше мы проигрываем, тем больше психологического давления на команду. И пресса про нас пишет негативно, и болельщики негативно воспринимают. Конечно, давит, а как иначе?

Не можем выиграть, четыре игры кряду, опять проиграли. Тренерский штаб старается вывести их из этого состояния, чтобы ребята как-то себя почувствовали [увереннее].

Сейчас они активно готовятся, потренировались, провели с пользой тренировочный процесс. Будем стараться!