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  • Президент «Урала» озвучил амбициозную цель на матч со «Спартаком»

Президент «Урала» озвучил амбициозную цель на матч со «Спартаком»

28 марта 2024, 22:56
4

Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что его команду не устроит ничья в гостевой игре 22-го тура РПЛ против «Спартака».

– Ничья со «Спартаком» будет хорошим результатом?

– Нет, ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу.

– Давит ли на команду неудачная серия?

– Конечно, давит. Чем больше мы проигрываем, тем больше психологического давления на команду. И пресса про нас пишет негативно, и болельщики негативно воспринимают. Конечно, давит, а как иначе?

Не можем выиграть, четыре игры кряду, опять проиграли. Тренерский штаб старается вывести их из этого состояния, чтобы ребята как-то себя почувствовали [увереннее].

Сейчас они активно готовятся, потренировались, провели с пользой тренировочный процесс. Будем стараться!

  • «Спартак» примет «Урал» в субботу, 30 марта.
  • Начало матча – в 19:00 мск.
  • После 20 туров москвичи идут на 6-м месте в РПЛ, а екатеринбуржцы – на 13-м (зона стыков).

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Иванов Григорий
Комментарии (4)
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Pooodle
1711657629
Даже тренеру Урала стыдно за Спартак настолько, что он чувствует, как именно в этом матче прервет неудачную серию! Гы-гы-гы!
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ySS
1711660269
Обычно эта гаспромская подстилка после матча трещит)
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моэм
1711690614
Ну если на бровке будет Абаскаль , то победа Урала вполне реальна .
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Серый212918
1711709604
Болеем за Урал!!!
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