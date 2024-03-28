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  • Валерий Овчинников призвал ужесточить лимит: «Зенит» выкатывает малую сборную Бразилии с пляжа»

Валерий Овчинников призвал ужесточить лимит: «Зенит» выкатывает малую сборную Бразилии с пляжа»

28 марта 2024, 18:21
17

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«В РПЛ на поле должно быть максимум пять человек иностранцев. В Первой лиге играют четверо – это еще нормально. Но чем иностранцев меньше, тем лучше.

Если Первая лига ослабит лимит, то себя закопает. Смотря еще, кто и из чего исходит. Если не хочется своих выращивать и искать, а брать готовых, когда есть деньги.

Очень «интересно» приходить и смотреть на иностранцев в России. Когда «Зенит» выкатывает восемь бразильцев. Понимаю, конечно, что это малая сборная Бразилии с пляжа. Да, это хорошие футболисты, но надо иметь своих.

В моем понимании, лимит на легионеров в РПЛ стоит ужесточить», – сказал Овчинников.

  • В настоящее время в РПЛ действует лимит, предусматривающий 13 иностранных футболистов в заявке на сезон.
  • Одновременно находиться на поле могут не более 8 легионеров.
  • Клубы Первой лиги имеют право заявлять на чемпионат не более 4 легионеров.
  • Первые бразильцы Жуниор и Да Силва появились в чемпионате России в 1995 году в нижегородском «Локомотиве», когда его возглавлял Овчинников.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Овчинников Валерий
Комментарии (17)
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Цугундeр
1711640077
Люди никогда не привыкнут читать то , что написано внизу маааааленькими буквами .) "Первые бразильцы Жуниор и Да Силва появились в чемпионате России в 1995 году в нижегородском «Локомотиве», когда его возглавлял Овчинников."
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andrei-sarap-yandex
1711644363
у всех одинаковый лимит..кто мешает брать УРАЛу звёздных игроков ???? стадион у ЗЕНИТа 50 тысяч зрителей у УРАЛа 500 зрителей ..за счёт выручки можно купить хороших игроков...у СПАРТАКа ЛУКОЙЛ богаче чем ГАЗПРОМ а про него не говорят...кто мешает российским игрокам лучше бегать и играть с мячом....а мешает паспорт и огромные зарплаты....русские играйте лучше чем легионер на поле а не в приставку...бездарные 80 процентов
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Taps
1711645652
Пора этот бразильский безпредел прекратить и отправить Семака в ...
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PAREVG.
1711645855
Согласен.
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Кронштадт65
1711650078
не так давно краснодар выкатил максимальное количество легионеров
Ответить
k611
1711653603
Обратная сторона медали - это наши футболеры, которые будут попадать в состав не по спортивному принципу, а по паспорту. Ещё и деньги заоблачные получать.
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portero
1711655071
У бычков в последних играх такая же фигня была, три паспортиста в старте.... печальное зрелище!!!!
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Krics
1711663167
Так низя,иначе в Питере не будет ни одной команды в РПЛ,они же футбольная столица России,ихмо.
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Spirit_78
1711668766
Ужесточатели придурошные, неужели забыли, как российский футбол опустили дурацким лимитом в конце "нулевых"? Только клубы начали выигрывать еврокубки, подоспел этот дрянной лимит и буквально развратил российский молодняк, у которого просто не стало никакой мотивации развиваться и выгрызать себе место в основном составе своих команд.
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somn
1711692718
"Запретить и не пущать!" Вот основной лозунг недоумков.
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