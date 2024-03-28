Валерий Овчинников призвал ужесточить лимит: «Зенит» выкатывает малую сборную Бразилии с пляжа»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«В РПЛ на поле должно быть максимум пять человек иностранцев. В Первой лиге играют четверо – это еще нормально. Но чем иностранцев меньше, тем лучше.

Если Первая лига ослабит лимит, то себя закопает. Смотря еще, кто и из чего исходит. Если не хочется своих выращивать и искать, а брать готовых, когда есть деньги.

Очень «интересно» приходить и смотреть на иностранцев в России. Когда «Зенит» выкатывает восемь бразильцев. Понимаю, конечно, что это малая сборная Бразилии с пляжа. Да, это хорошие футболисты, но надо иметь своих.

В моем понимании, лимит на легионеров в РПЛ стоит ужесточить», – сказал Овчинников.