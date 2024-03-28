Валерий Овчинников призвал ужесточить лимит: «Зенит» выкатывает малую сборную Бразилии с пляжа»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«В РПЛ на поле должно быть максимум пять человек иностранцев. В Первой лиге играют четверо – это еще нормально. Но чем иностранцев меньше, тем лучше.
Если Первая лига ослабит лимит, то себя закопает. Смотря еще, кто и из чего исходит. Если не хочется своих выращивать и искать, а брать готовых, когда есть деньги.
Очень «интересно» приходить и смотреть на иностранцев в России. Когда «Зенит» выкатывает восемь бразильцев. Понимаю, конечно, что это малая сборная Бразилии с пляжа. Да, это хорошие футболисты, но надо иметь своих.
В моем понимании, лимит на легионеров в РПЛ стоит ужесточить», – сказал Овчинников.
- В настоящее время в РПЛ действует лимит, предусматривающий 13 иностранных футболистов в заявке на сезон.
- Одновременно находиться на поле могут не более 8 легионеров.
- Клубы Первой лиги имеют право заявлять на чемпионат не более 4 легионеров.
- Первые бразильцы Жуниор и Да Силва появились в чемпионате России в 1995 году в нижегородском «Локомотиве», когда его возглавлял Овчинников.
Источник: Legalbet