Пономарев призвал выгнать всех легионеров из РПЛ

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев не понимает, зачем иностранные футболисты выступают за клубы РПЛ в условиях бана от УЕФА.

«Плохо, что наши команды привыкли полагаться на легионеров. Мы всегда играли с собственными воспитанниками, для чего мы полезли в эти иностранные дебри?

Нас сейчас не пускают ни в Европу, никуда! Значит надо сказать: «Форс-мажор. До свидания, ребята! Играйте в своих странах». Так бы я сделал на месте руководства РФС», – сказал Пономарев.