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    Пономарев призвал выгнать всех легионеров из РПЛ

    Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев не понимает, зачем иностранные футболисты выступают за клубы РПЛ в условиях бана от УЕФА.

    «Плохо, что наши команды привыкли полагаться на легионеров. Мы всегда играли с собственными воспитанниками, для чего мы полезли в эти иностранные дебри?

    Нас сейчас не пускают ни в Европу, никуда! Значит надо сказать: «Форс-мажор. До свидания, ребята! Играйте в своих странах». Так бы я сделал на месте руководства РФС», – сказал Пономарев.

    • Отстранение российских команд длится с февраля 2022 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Бан
    1711406882
    Да чего мелочиться, надо вообще запретить эту иностранную игру, пока УЕФА не взмолится о пощаде. А всех кто в нее играл или играет отправить на принудительные курсы обучения городкам.
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