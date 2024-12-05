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    Пономарев жестко высказался о Бабиче

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игрока обороны «Спартака» Срджана Бабича за действия в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

    «У футболиста Бабича нет никакого таланта. Он может только руками соперника хватать. Меня возмутила его игра против «Краснодара» в последнем матче. Это ужас какой-то!

    Хоть бы внимание на это какое-то обращали. Нельзя так в футбол играть. Пускай в регби идет. Надо же играть на опережение, читать игру.

    Сам «Спартак» играл прекрасно, обалденно, мне понравилось. Но вот этот гад все впечатление портил! Зараза такая. Противно на него смотреть было.

    Вот он дешевое повидло, скорее всего», – сказал Пономарев.

    • Бабич провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой.
    • 28-летний серб сыграл в этом сезоне 18 матчей за «Спартак», забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: Legalbet

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    05.12.2024 18:01
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    Комментарии (19)
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    ...уефан
    1733411889
    ...эта неделя - неделя испражнений Пономаря?...
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    Ziklop
    1733412565
    сейчас в футбол играют грязнее чем в регби!!! другие времена, называют эти обнимашки мужской борьбой, вот только когда надо могут свиснуть любой захват....
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    DOCTOR PENALTY
    1733413760
    Когда Бабич весь матч руками валил на траву Кордобу в игре с Краснодаром (а это был полный беспредел, если по-честному), в Питере поднимали бокалы за здоровье судьи Чистякова, который вывел их на первое место. )) *****! Вспомнилась фраза одного "авторитетного" человека: "Судья продажная! Козёл ты!" ***
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    anatolich72
    1733413835
    Дед в маразме.
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    andr45
    1733413855
    Да уж, Бабич - это не ябеда-корябеда и трусливый гаденыш, бегающий чуть что к судьям, размахивая своими причиндалами))) Впрочем, что взять со старого маразматика, ни черта не понимающего в футболе) Вот его перлы) «13 миллионов за игрока из Коста-Рики... «Спартак» тут сильно переборщил.Ну, 5 миллионов максимум. Это же не вундеркинд какой-то» «Конечно, «Спартаку» надо менять тренера» «ЦСКА поборется за третье место. Первые два места разыграют «Краснодар» и «Зенит». «Спартак»? Нет, нет, «Спартак» - не конкурент ЦСКА. Этот тренер меня разочаровал»
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    7:1
    1733414899
    этот гад недавно хорошо так по рылу получил от роши)
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    Тинез Розоп
    1733415155
    В конюшне брага поспела…
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    FWSPM
    1733423551
    Бабич продолжай подрывать эти мерзкие пердаки
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    Январь 59
    1733426731
    В конце концов Кордоба его(Бабича ) борцовским приемом швырнул, и правильно сделал, мог бы еще в добавок отвесить затылком в нос и наступить на галик своей пяткой с шипами. Бабич бы после этого ближе метра к нему не подошёл бы. Но Кордоба не симулянт и продолжал бороться, в отличии от спартаковцев, которые при малейшем касании рук падали и бились в истерике.
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    Интерес
    1733427221
    Оба играли друг против друга грязновато,но во всех компонентах,получается,Бабич преуспел.ПОэтому виновной,по факту,является третья сторона-судейка(-ки).Что тут-низкая квалификация,предвзятость,симпатии,указания-гадать бессмысленно.Возможно,сочетание всего помаленьку.Или ложно понятое указание "не портить важный матч". А ПОномарёву надо выдать список игроков,определяющих игру команд,чтобы он нас потешал все три месяца простоя.
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