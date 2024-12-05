Пономарев жестко высказался о Бабиче

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игрока обороны «Спартака» Срджана Бабича за действия в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

«У футболиста Бабича нет никакого таланта. Он может только руками соперника хватать. Меня возмутила его игра против «Краснодара» в последнем матче. Это ужас какой-то!

Хоть бы внимание на это какое-то обращали. Нельзя так в футбол играть. Пускай в регби идет. Надо же играть на опережение, читать игру.

Сам «Спартак» играл прекрасно, обалденно, мне понравилось. Но вот этот гад все впечатление портил! Зараза такая. Противно на него смотреть было.

Вот он дешевое повидло, скорее всего», – сказал Пономарев.