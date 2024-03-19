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    Подробности госпитализации Уткина перед его смертью

    Василию Уткину стало плохо сегодня днем – через несколько часов он скончался.

    Подробности госпитализации журналиста, предшествующей его смерти, опубликовал Shot.

    «Закупорка кровеносных артерий в лeгких – предварительная причина смерти Василия Уткина. Журналисту стало плохо дома в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов.

    Спортивного комментатора экстренно госпитализировали в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в 16:19. Медики поставили диагноз – лeгочная эмболия.

    Врачи пытались реанимировать Василия Уткина, но он скончался. Проблемы со здоровьем у журналиста могли быть также из-за большого веса – около 200 кг», – сообщил источник.

    • Уткин умер в возрасте 52 лет.
    • В последнее время журналист вел ютуб-блог и курировал медийную команду «Эгриси».

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    Источник: Shot

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