Подробности госпитализации Уткина перед его смертью

Василию Уткину стало плохо сегодня днем – через несколько часов он скончался.
Подробности госпитализации журналиста, предшествующей его смерти, опубликовал Shot.
«Закупорка кровеносных артерий в лeгких – предварительная причина смерти Василия Уткина. Журналисту стало плохо дома в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов.
Спортивного комментатора экстренно госпитализировали в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в 16:19. Медики поставили диагноз – лeгочная эмболия.
Врачи пытались реанимировать Василия Уткина, но он скончался. Проблемы со здоровьем у журналиста могли быть также из-за большого веса – около 200 кг», – сообщил источник.
- Уткин умер в возрасте 52 лет.
- В последнее время журналист вел ютуб-блог и курировал медийную команду «Эгриси».