Подробности госпитализации Уткина перед его смертью

Василию Уткину стало плохо сегодня днем – через несколько часов он скончался.

Подробности госпитализации журналиста, предшествующей его смерти, опубликовал Shot.

«Закупорка кровеносных артерий в лeгких – предварительная причина смерти Василия Уткина. Журналисту стало плохо дома в его квартире на Фрунзенской набережной около 14 часов.

Спортивного комментатора экстренно госпитализировали в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в 16:19. Медики поставили диагноз – лeгочная эмболия.

Врачи пытались реанимировать Василия Уткина, но он скончался. Проблемы со здоровьем у журналиста могли быть также из-за большого веса – около 200 кг», – сообщил источник.