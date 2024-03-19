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    В «Матч ТВ» отреагировали на смерть Уткина

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин шокирован новостью о смерти Василия Уткина.

    «Шокирующая новость. Профессионализм и масштаб личности Василия для всего нашего футбола сложно переоценить.

    Соболезнования друзьям и близким. Светлая память», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

    • Уткин работал на «Матч ТВ» с 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года.
    • Сегодня он умер в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у журналиста оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: телеграм-канал генпродюсера «Матч ТВ» Александра Тащина

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