В «Матч ТВ» отреагировали на смерть Уткина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин шокирован новостью о смерти Василия Уткина.
«Шокирующая новость. Профессионализм и масштаб личности Василия для всего нашего футбола сложно переоценить.
Соболезнования друзьям и близким. Светлая память», – написал Тащин в своем телеграм-канале.
- Уткин работал на «Матч ТВ» с 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года.
- Сегодня он умер в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у журналиста оторвался тромб.
- Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.