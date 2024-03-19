Врачи дважды пытались реанимировать Уткина, первый раз – успешно

Baza опубликовала подробности сегодняшней госпитализации Василия Уткина.

Сначала врачам удалось реанимировать бывшего комментатора, но через некоторое время он все равно умер.

«Врачи дважды пытались реанимировать Василия Уткина. В первый раз им это удалось.

После того, как журналиста доставили в больницу его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Тромбы мешали проходу крови и в итоге у Уткина произошла остановка кровообращения.

Врачи реанимировали его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось.

После этого Уткин скончался. Точную причину смерти установят после вскрытия тела», – сообщил источник.