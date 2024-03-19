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    • Врачи дважды пытались реанимировать Уткина, первый раз – успешно

    Врачи дважды пытались реанимировать Уткина, первый раз – успешно

    Baza опубликовала подробности сегодняшней госпитализации Василия Уткина.

    Сначала врачам удалось реанимировать бывшего комментатора, но через некоторое время он все равно умер.

    «Врачи дважды пытались реанимировать Василия Уткина. В первый раз им это удалось.

    После того, как журналиста доставили в больницу его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Тромбы мешали проходу крови и в итоге у Уткина произошла остановка кровообращения.

    Врачи реанимировали его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось.

    После этого Уткин скончался. Точную причину смерти установят после вскрытия тела», – сообщил источник.

    • Уткин умер в возрасте 52 лет.
    • В последнее время журналист вел ютуб-блог и курировал медийную команду «Эгриси».

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    Источник: Baza

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