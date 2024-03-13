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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 13 марта

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 13 марта

    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 13 марта, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Эракович, Нино, Фернандес, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

    Главный тренер: Серге Семак

    «Динамо»: Лещук, Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Лаксальт, Бителло, Чавес, Гладышев, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (8)
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    Semenycch
    1710347325
    У Зенита боевой состав! У соперника тоже. Это будет битва!
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    волчарик
    1710347504
    Составы лучшие и как сказал один мужик из Динамо победит сильнейший.
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    ...уефан
    1710348460
    ...посмотрим, послушаем чё там и по чём... Хотя, супер игры ожидать не приходится...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1710349334
    Снова в основе в поле один игрок, который сформировался на российских полях. Зенит это команда Газпрома, а не питерского футбола, а в Петербурге были сыграны первые футбольные матчи.
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    ...уефан
    1710350791
    ...пожелаем Зениту счастливого пути в Путь Регионов!...
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