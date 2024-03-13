Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 13 марта, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Эракович, Нино, Фернандес, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Главный тренер: Серге Семак

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Лаксальт, Бителло, Чавес, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка