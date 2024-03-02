Орлов рассказал, как перенес клиническую смерть

Журналист Геннадий Орлов поделился воспоминаниями об автомобильной аварии, в которой он едва не погиб.

Сегодня, 2 марта, Орлову исполнилось 79 лет.

В ДТП он попал в 1978 году.

«Жена [актриса Наталья Орлова] в тот день прилетела с гастролей во Владивостоке. Два месяца отсутствовала. За это время «Динамо» дало мне квартиру на проспекте Славы. И я предложил ей из аэропорта заехать за паспортами – сдавал документы на выписку.

Дали нам «газик» из документального кино. Витя Кащенко – водитель. Наташа сидит впереди, я – сзади. Она мне что-то рассказывает, я – ей. А Витя заслушался. Полседьмого вечера, солнце садится.

И на углу Космонавтов и Бассейной улицы, как раз у строящегося СКК, в нас влетает грузовик. За рулeм был парень лет 26. Уже пьяный – ехал за добавкой. Позже узнали, что его ослепило солнце. Он так засадил нам в бок, что наша машина трижды перевернулась.

Я оказался под машиной. Наташа вылетела вперeд. Лежу, а на животе дуга, которая держит брезент. Соображаю: вздохну – всe может разорваться внутри. Я очнулся, но находился в шоковом состоянии.

С троллейбусной остановки прибежала толпа мужиков, перевернули эту машину. Я отделался переломом ключицы. А дня через три-четыре на меня нахлынуло осознание того, что могло произойти.

И мне всe стало абсолютно безразлично. Как жить дальше? Зачем? Я тогда перенeс клиническую смерть», – рассказал Орлов.