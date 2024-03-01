Промеса задержали в ОАЭ, РПЛ запретила играть на стадионе «Спартака», дисквалификация Погба и другие новости

Кордоба заявил об особом отношении к «Зениту» в России – он боится дисквалификации за свои слова

Объявлено наказание Роналду за неприличный жест

Файзуллаев подтвердил наличие интереса к нему со стороны «Баварии»

Стал известен срок дисквалификации Погба за допинг – есть реакция француза

«Спартак» отправился на матч с «Зенитом» без четырех футболистов

Промес не смог вылететь из ОАЭ в Россию, его задержали в аэропорту – есть комментарий «Спартака» по случившемуся

Три топ-клуба Европы готовы летом назначить Зидана

Четыре футболиста «Реала» имеют претензии к Анчелотти

РПЛ запретила играть на домашнем стадионе «Спартака» из-за проблем с газоном – клуб выбрал другую арену для матча с «Факелом»

В ОАЭ приняли итоговое решение по Промесу