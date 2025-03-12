Дзюба сказал, какие чувства испытывает, когда забивает «Спартаку»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями от голов в ворота «Спартака». Сегодня форвард забил один из мячей команды в ворота красно-белых в домашнем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (2:3).

«Приятно, конечно, забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу. Поэтому в этом плане, конечно, приятно забить. Но приятнее было бы сравнять счет, это было бы интересно, а потом пенальти», – сказал Дзюба.