Тренер «Ростова» высказался о поражении от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:1).
«Мне понравилось, что ребята сражались до последнего, у нас было много шансов забить мяч. Единственное, что мне не понравилось – результат. Какие‑то замены были запланированы, какие‑то решили сделать по ходу игры. У Роналдо все хорошо, но нужно изучить досконально, что случилось», – сказал Альба.
- Для испанца это первое поражение в качестве главного тренера «Ростова»
- Форвард «Ростова» Роналдо из-за повреждения был заменен на 60-й минуте.
- Ответный матч в Санкт-Петербурге пройдет в период 15–17 апреля.
Источник: «Матч ТВ»