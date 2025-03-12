Тренер «Ростова» высказался о поражении от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«Мне понравилось, что ребята сражались до последнего, у нас было много шансов забить мяч. Единственное, что мне не понравилось – результат. Какие‑то замены были запланированы, какие‑то решили сделать по ходу игры. У Роналдо все хорошо, но нужно изучить досконально, что случилось», – сказал Альба.