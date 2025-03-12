Личка объяснил кубковое поражение «Динамо» от ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги проигранного матча с ЦСКА.

Команды провели 1-й полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Армейцы выиграли со счетом 2:1.

Динамовец Эль-Мехди Маухуб получил прямую красную карточку на 61-й минуте.

Видеообзор столичного дерби можно посмотреть здесь.

«Если соперник забивает на один мяч больше, то заслуживает победу. Становится тяжело, когда у соперника в центре поля играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Мы показали неплохой характер, командный дух.

Если бы мы были более смелыми впереди, то могли бы забить второй мяч. Ответная игра состоится на нашем стадионе, сейчас шансы – 51% в пользу ЦСКА, а у нас – 49%.

Команда неплохо справилась с ситуацией с красной карточкой, которая была очень глупой.

Маухуб? Я не могу залезть в его голову. Нужно быть умнее и уважать соперника. Он пошел (в борьбу) как сумасшедший. Уже была такая ситуация со «Спартаком».

Перед игрой мы с ним обсуждали, что ему будет тяжело, что там играют Игорь Дивеев, Виллиан Роша. Говорил, что он может получать удары, но ему не нужно на это реагировать. В таких играх очень важна дисциплина», – сказал Личка.