Фонбет Кубок России. ЦСКА обыграл «Динамо» (2:1) после удаления Маухуба

ЦСКА победил «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Красно-синие открыли счет в матче на 50-й минуте усилиями Секу Койта.

«Динамо» сравняло счет на 58-й – отличился Дмитрий Скопинцев.

Спустя три минуты бело-голубые остались в меньшинстве. Эль-Мехди Маухуб был удален с поля за грубую игру против голкипера соперника Владислава Торопа.

На 64-й минуте победный гол у ЦСКА забил Матвей Кисляк.

Красно-синие продлили беспроигрышную серию до 6 матчей подряд во всех турнирах.

Ответный матч пройдет в период 15–17 апреля.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Койта, 50; 1:1 – Скопинцев, 58; 2:1 – Кисляк, 64.

Удаление: нет – Маухуб, 61.

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