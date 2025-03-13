Личка раскритиковал игрока «Динамо» после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об удалении форварда команды Эль-Мехди Маухуба в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:2).

«К сожалению, наш нападающий совершил глупость и ослабил команду. Я с Мехди разговаривал и на базе, и перед игрой в раздевалке, говорил, что против него будут действовать жeсткие защитники, и надо это принимать и играть с холодной головой. При этом приятно, что команда и вдесятером показала желание отыграться.

К сожалению, не получилось, но всe ещe впереди. Сейчас отдохнeм, и думаю, что в субботу с «Локомотивом» сыграем так же активно, как в последние 30 минут с ЦСКА», – сказал Личка.