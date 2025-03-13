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Личка раскритиковал игрока «Динамо» после поражения от ЦСКА

Сегодня, 11:33
1

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об удалении форварда команды Эль-Мехди Маухуба в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:2).

«К сожалению, наш нападающий совершил глупость и ослабил команду. Я с Мехди разговаривал и на базе, и перед игрой в раздевалке, говорил, что против него будут действовать жeсткие защитники, и надо это принимать и играть с холодной головой. При этом приятно, что команда и вдесятером показала желание отыграться.

К сожалению, не получилось, но всe ещe впереди. Сейчас отдохнeм, и думаю, что в субботу с «Локомотивом» сыграем так же активно, как в последние 30 минут с ЦСКА», – сказал Личка.

  • Маухуб получил красную карточку на 61-й минуте за нарушение на вратаре ЦСКА Владиславе Торопе.
  • Ответный матч пройдет в период 15–17 апреля.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Маухуб Эль-Мехди Личка Марцел
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Комментарии (1)
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Cleaner
1741856078
С Локомотивом Динамо сыграет так же результативно, как в последние 30 минут в матче с ЦСКА! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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