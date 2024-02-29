Реакция Погба на четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал решение отстранить его от футбола на четыре года.

У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.

Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с Погба.

«Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере.

Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ.

Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщикам ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл.

В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», – написал Погба в соцсетях.