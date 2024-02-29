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Реакция Погба на четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

29 февраля 2024, 17:45
6

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал решение отстранить его от футбола на четыре года.

  • У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
  • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
  • «Ювентус» собирается расторгнуть контракт с Погба.

«Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере.

Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ.

Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщикам ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл.

В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», – написал Погба в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль
Комментарии (6)
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andrei-sarap-yandex
1709220378
из тысяч спортсменов только один попался ???
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Cleaner
1709220599
Погба: - Спасибо Промесу за мою четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Это Промес мне допинга за недорого подогнал. И в Спартака меня звал. Ведь там все свои!...
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САДЫЧОК
1709224791
Понторез! Безмозглый! Талантище!
Ответить
Pooodle
1709235680
После дисквалификации - в Спартак. Если не расформируют к этому времени
Ответить
rustrey
1709357263
Блюве как всегда отличились чистоплотностью, не удивительно!
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