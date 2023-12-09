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    • «Ювентус» определился с будущим Погба, которого дисквалифицируют за допинг

    «Ювентус» определился с будущим Погба, которого дисквалифицируют за допинг

    В «Ювентусе» приняли решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Полем Погба.

    • Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать полузащитника на 4 года.
    • У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
    • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.

    Когда дисквалификация Погба вступит в силу, «Ювентус» расторгнет с ним контракт.

    Туринский клуб постарается договориться с хавбеком о разрыве соглашения по обоюдному согласию с компенсацией, чтобы избежать скандала.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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