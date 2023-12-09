«Ювентус» определился с будущим Погба, которого дисквалифицируют за допинг

В «Ювентусе» приняли решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Полем Погба.

Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать полузащитника на 4 года.

У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.

Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.

Когда дисквалификация Погба вступит в силу, «Ювентус» расторгнет с ним контракт.

Туринский клуб постарается договориться с хавбеком о разрыве соглашения по обоюдному согласию с компенсацией, чтобы избежать скандала.