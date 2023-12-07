Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать Погба на 4 года

Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать Погба на четыре года
Национальная антидопинговая прокуратура Италии просит дисквалифицировать полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на 4 года.
Француз отказался заключить мировое соглашение на переговорах с обвинителями. Теперь он предстанет перед Национальным антидопинговым трибуналом.
Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник надеется сократить срок своего отстранения до двух лет в обмен на признание вины.
- В допинг-пробе Погба, взятой после гостевого матча 1-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» 20 августа был обнаружен повышенный уровень тестостерона..
- Француза временно отстранили от выступлений.
- Проба B Погба также оказалась положительной.
Источник: La Gazzetta dello Sport