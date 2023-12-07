Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать Погба на 4 года

Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать Погба на четыре года

Национальная антидопинговая прокуратура Италии просит дисквалифицировать полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на 4 года.

Француз отказался заключить мировое соглашение на переговорах с обвинителями. Теперь он предстанет перед Национальным антидопинговым трибуналом.

Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник надеется сократить срок своего отстранения до двух лет в обмен на признание вины.