Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать Погба на 4 года

    Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать Погба на 4 года

    Итальянская прокуратура попросила дисквалифицировать Погба на четыре года

    Национальная антидопинговая прокуратура Италии просит дисквалифицировать полузащитника «Ювентуса» Поля Погба на 4 года.

    Француз отказался заключить мировое соглашение на переговорах с обвинителями. Теперь он предстанет перед Национальным антидопинговым трибуналом.

    Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник надеется сократить срок своего отстранения до двух лет в обмен на признание вины.

    • В допинг-пробе Погба, взятой после гостевого матча 1-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» 20 августа был обнаружен повышенный уровень тестостерона..
    • Француза временно отстранили от выступлений.
    • Проба B Погба также оказалась положительной.

    Новости по теме
    Бывший гендиректор «Ювентуса» рассказал о лидерских качествах Роналду
    Игрок «Монцы» вступил в перепалку с Рабьо: «Позвони маме!»
    Серия А. «Ювентус» на 94-й минуте вырвал победу над «Монцей» (2:1) и вышел в лидеры 3
    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+